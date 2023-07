Pedro tudi v sezoni 2023/24 za Lazio

Rim, 25. julija - Znani španski nogometaš Pedro bo tudi v sezoni 2023/24 igral za italijanski Lazio. Zasedba iz Rima je na družbenem omrežju zapisala, da bo 35-letni Pedro del ekipe tudi v prihodnji sezoni, pri tem pa ni navedla dolžine in višine nove pogodbe. Italijanski mediji so poročali, da je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja do junija 2025.