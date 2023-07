V Alumeru že zaposlili tuje delavce, izkoriščanje pa zanikajo

Slovenska Bistrica, 25. julija - Potem ko je Inšpektorat RS za delo v podjetju Alumero iz Slovenske Bistrice ugotovil najemanje ukrajinskih delavcev brez preverbe zakonitosti dokumentov o njihovi napotitvi, iz podjetja sporočajo, da so vse Ukrajince že zaposlili in da so že plačali kazen. Ob tem zanikajo obtožbe o izkoriščanju ali diskriminaciji, so navedli v sporočilu za javnost.