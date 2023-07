Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 7.)

Ljubljana, 25. julija - Tuje tiskovne agencije so povzele poročanje STA o močnih nevihtah, ki so v ponedeljek zvečer in torek prizadela Slovenijo. Neurja so najbolj prizadela zahodno in vzhodno regijo. Poročale so še o obljubi slovenske vlade, ki je po nevihtah sporočila, da bodo občine po novem upravičene do 20-odstotnega vnaprejšnjega plačila za nujne ukrepe.