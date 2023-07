Evropske borze brez večjih premikov; evro cenejši, nafta dražja

Frankfurt/Pariz/London, 25. julija - Evropske borze so današnji dan končale blizu izhodišč, a večinoma v zelenem. Trgi so sicer v pričakovanju odločitev ameriških in evropskih centralnih bankirjev o prihodnji denarni politiki ZDA in območja evra, napovedanih za ta teden, skrbno pa spremljajo tudi objave poslovnih rezultatov velikih borznih družb. Evro se ceni, nafta pa pridobiva.