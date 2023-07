Šinko v Rimu izpostavila trajnostno kmetijsko proizvodnjo in razvoj vitalnega podeželja

Rim, 25. julija - Prednostni nalogi Slovenije na področju prehrane sta prehod na trajnostno kmetijsko proizvodnjo in razvoj vitalnega podeželja, je na tridnevnem vrhu o prehranskih sistemih na sedežu Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) v Rimu izpostavila ministrica kmetijstvo Irena Šinko. Zavzela se je še za dvig samooskrbe in cenovno dostopnost hrane.