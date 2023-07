Maribor, 25. julija - Policisti so bili danes okoli 12.15 obveščeni o ropu v prodajalni na Koroški cesti v Mariboru. Moški je od zaposlene z domnevno pištolo zahteval, da odpre blagajno, in iz nje odtujil gotovino, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.