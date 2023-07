Vreme: Ponoči še plohe in nevihte

Ljubljana, 25. julija - Zvečer in ponoči bodo še krajevne plohe in nevihte, ki bodo do jutra na severu in zahodu že večinoma ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo dopoldne bodo padavine povsod ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo. Popoldne bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Opozorilo: Zvečer bodo še možne močne nevihte, predvsem s krajevnimi nalivi.

Obeti: V četrtek in petek bo sončno in postopno nekoliko topleje. V četrtek zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah megla. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: V severnem Sredozemlju je plitev ciklon. Vremenska fronta bo zvečer prešla Slovenijo. Za njo bo k nam začel dotekati nekoliko hladnejši zrak, ozračje se bo umirjalo.ž

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in sprva še ponoči bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo do jutra v krajih zahodno in severno od nas ponehale. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja. V sredo dopoldne se bodo predvsem v krajih vzhodno od nas še pojavljale krajevne padavine, na zahodu pa se bo postopno delno zjasnilo. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v Alpah bodo še krajevne plohe ali nevihte. Burja ob severnem Jadranu bo slabela.