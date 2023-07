Iz SB Celje po januarskem incidentu poročajo o novih grožnjah bolnikov

Celje, 25. julija - Iz celjske bolnišnice po januarskem incidentu, ko je bolnik poškodoval dva zaposlena, poročajo o novih napadih. Od takrat so zabeležili 21 verbalnih in fizičnih incidentov, preteklo soboto je pacient z nožem in smrtjo grozil zdravstvenemu osebju. Ob tem v bolnišnici poudarjajo, da nasilje v zdravstvenih ustanovah ni sprejemljivo.