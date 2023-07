Zdravniške organizacije proti predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 25. julija - Predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije, Slovenskega zdravniškega društva, Komisije za medicinsko etiko, Slovenske medicinske akademije in ljubljanske medicinske fakultete so na novinarski konferenci izrazili nasprotovanje predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ta je v neskladju z medicinsko etiko in ustavo, so poudarili.