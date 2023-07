V Velenju poplavljeni številni objekti

Velenje, 25. julija - V zadnjem današnjem neurju je v Velenju padla ogromna količina padavin, zato so številni objekti poplavljeni, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Vse intervencijske ekipe so na terenu in skušajo pomagati pri sanaciji škode, so sporočili z velenjske občine. Nivo reke Pake, ki je grozila, da bo začela poplavljati, pa se počasi umirja.