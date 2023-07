V Berlinu in Potsdamu na ogled dela Edvarda Muncha

Berlin/Potsdam, 27. julija - V berlinskem muzeju sodobne umetnosti, fotografije in arhitektura Berlinische Galerie bo od 15. septembra do 22. januarja 2024 na ogled razstava del norveškega slikarja in grafika Edvarda Muncha. V skorajda istem obdobju, od 18. novembra do 1. aprila 2024, bodo Munchova dela na ogled tudi v Potsdamu, so sporočili iz Berlinische Galerie.