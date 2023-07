Tenorist Janez Lotrič praznuje 70 let

Ljubljana, 26. julija - Tenorist Janez Lotrič je občinstvo in kritike prepričal že s svojimi prvimi nastopi v Mariboru, zatem pa si je ustvaril kariero, ki ga je vodila v največje operne hiše po svetu in uvrstila med največje tenoriste svojega časa. Veliko je nastopal na Dunaju, redno pa se je vračal tudi na domači operni oder. Danes je dopolnil 70 let.