Zaradi posledic neurij motnje v železniškem prometu

Ljubljana, 25. julija - Zaradi posledic neurij prihaja do številnih motenj v železniškem prometu in posledičnih zamud. Kot so danes sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ), je na posameznih odsekih prog prišlo do popolnih prekinitev prometa, nepričakovanih zapor posameznih tirov in vpeljave počasnih voženj za zagotavljanje varnosti.

Glede na vremensko napoved je zamude po navedbah SŽ pričakovati tudi v nadaljevanju dneva. Pristojne službe težave pospešeno odpravljajo.

Kot je okoli poldneva za STA povedala direktorica SŽ-Potniški promet Darja Kocjan, so se razmere trenutno že umirile in se promet bolj ali manj odvija normalno, prihaja pa še do večjih zamud, saj traja še nekaj časa, da se redni železniški promet znova vzpostavi.

Aktualno stanje v prometu in obvestila lahko potniki spremljajo na spletnih straneh SŽ pod kategorijo pomoč uporabnikom in stanje v prometu. Na voljo jim je tudi brezplačna telefonska številka 080 81 11.

"Potnike sproti obveščamo na svojih spletnih straneh in po potrebi organiziramo nadomestne avtobusne prevoze, se pa včasih zgodi, da je tudi vzporedna državna cesta zaprta, kot je bilo danes na Štajerskem, ko teh prevozov nismo mogli organizirati," je povedala.

Zjutraj so iz SŽ sporočili, da je zaradi odstranjevanja posledic neurja med Ponikvo in Grobelnim namesto vseh vlakov med Poljčanami in Celjem organiziran avtobusni prevoz. Ob tem avtobus zaradi plazu ni pobiral potnikov med Ostrožnim in Dolgo Goro.

Opozorili so, da z avtobusi ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih, prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Zamude lahko sicer nastajajo tudi pri nadomestnih prevozih.

Zamude prav tako nastajajo pri mednarodnih povezavah.