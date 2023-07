Lastnik smetnjaka za biološke odpadke napadel smetarja

Slovenska Bistrica, 25. julija - Dopoldne je v Slovenski Bistrici lastnik smetnjaka za biološke odpadke napadel voznika smetarskega vozila, ki je želel narediti zapisnik in fotografirati smetnjak, saj so bili v njem namesto bioloških mešani odpadki. Lastnik je smetarja žalil in ga nato fizično napadel, so sporočili iz Komunale Slovenska Bistrica, kjer "zavržen incident" obsojajo.