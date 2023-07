Na Rodosu še naprej gori, gašenje otežuje močan veter

Rodos, 25. julija - V več delih Grčije se še naprej borijo s požari. Na Rodosu, kjer gori že osem dni, gasilcem delo otežuje močan veter, ogroženih je šest vasi severno in zahodno od antičnega mesta Lindos. Tudi na otoku Evia so morali danes domove zapustiti prebivalci dveh vasi. S tega otoka so medtem poročali o strmoglavljenju letala za gašenje.