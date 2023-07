KPK uvedla predhodni preizkus glede preiskovalne komisije o nedopustnem političnem vmešavanju v delo policije

Ljubljana, 25. julija - Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so potrdili, da vodijo predhodni preizkus glede preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov. V tej fazi preverjajo vse relevantne informacije, ki so v pristojnosti KPK, kar pa dela komisije DZ ne zaustavlja, so navedli za STA.