Ruska duma podprla zakon o zvišanju starosti za obvezno služenje vojaškega roka

Moskva, 25. julija - Poslanci ruske dume so danes potrdili zakon, ki zvišuje najvišjo starostno mejo za obvezno služenje vojaškega roka. S 1. januarjem 2024 bodo tako na služenje vojaškega roka vpoklicani državljani, stari od 18 do 30 let. Pred tem je bilo enoletno služenje vojaškega roka obvezno za moške, stare od 18 do 27 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.