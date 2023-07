Bruselj določil seznam kritičnih storitev

Bruselj, 25. julija - Evropska komisija je danes sprejela seznam kritičnih storitev, ki so ključne za nemoteno delovanje družbe, gospodarstva, javnega zdravja in varnosti. Seznam vključuje storitve v enajstih sektorjih, med katerimi so energetika, promet, bančništvo, zdravstvo, upravljanje s pitno vodo in prehrana. Članice bodo na podlagi tega pripravile oceno tveganja.