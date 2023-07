Nevihte ponekod po Sloveniji ovirajo promet

"Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano," so poudarili na prometnoinformacijskem centru.

Po opozorilu Agencije RS za okolje bo danes po vsej državi velika verjetnost neurij. Čez dan in ponoči bo verjetno razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Pri tem bo poplavljala tudi padavinska in zaledna voda. Zaradi predhodne vodnatosti in namočenosti tal bodo najmočneje narasli hudourniški vodotoki in manjše reke na severovzhodu države. Na tem območju so znova možne hudourniške poplave, so zapisali na Centru za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.