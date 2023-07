Odstavili kitajskega zunanjega ministra Qin Ganga

Peking, 25. julija - Kitajskega zunanjega ministra Qin Ganga so po poročanju državnih medijev danes odstavili. Razloga za njegovo odstavitev niso navedli, poročali pa so, da ga bo na položaju nasledil najvišji kitajski diplomat Wang Yi. Do odstavitve Quina sicer prihaja potem, ko ga približno mesec dni ni bilo videti v javnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.