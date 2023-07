Janković o neurjih: Takšne količine vode nismo več navajeni

Ljubljana, 25. julija - Ljubljanski župan Zoran Janković je na redni novinarski konferenci dejal, da so neurja v zadnjih dneh v Ljubljani na srečo povzročila malo škode. Dodal je, da takšne količine vode nismo več navajeni in opozoril, da je treba pred podvozi ob veliki količini vode počakati in ne zapeljati vanjo, saj je to "res nespametno".