Na Štajerskem in v Prekmurju brez elektrike več kot 14.000 odjemalcev

Murska Sobota, 25. julija - Na Štajerskem in v Prekmurju je bilo okoli 13.30 zaradi neviht z močnim vetrom in deževjem brez elektrike okoli 14.600 odjemalcev, kažejo zadnji podatki Elektra Maribor. V več krajih je podrlo drevesa in odkrilo strehe, med drugim na stavbi kmetijske fakultete v Pivoli in cerkev v Kungoti in Sveti Trojici v Slovenskih goricah.