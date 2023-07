Novo mesto/Metlika, 25. julija - Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je za ves promet zaprta cesta Novo mesto-Metlika pri naselju Hrast. Po informacijah policistov s kraja dogodka sta bila v nesreči udeležena dva voznika osebnih avtomobilov in po prvih podatkih so udeleženci lažje poškodovani, so za STA pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.