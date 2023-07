Filipinke priredile veliko presenečenje na SP

Sydney, 25. julija - Filipinske nogometašice, ki prvič nastopajo na svetovnem prvenstvu, so priredile veliko presenečenje. V Wellingtonu so pred 32.357 gledalci z 1:0 premagale sogostiteljice Novozelandke, ki so tekmo končale v solzah. Zmagale so tudi Kolumbijke, ki so v Sydneyju z 2:0 premagale Južno Korejo, tekma med Švico in Norveško pa se je končala brez zadetkov.