V Latviji zaradi izlivanja odpadnih voda v morje zaprli plaže in prepovedali kopanje

Riga, 25. julija - V obmorskem mestu Liepaja v Latviji se je v nedeljo porušil del čistilne naprave za obdelavo odpadnih voda. Doslej je v Baltsko morje izteklo najmanj 1250 ton odpadnih voda, oblasti pa so v ponedeljek odredile zaprtje vseh plaž od meje z Litvo na jugu do mesta Pavilosta, in prepovedale kopanje v Baltskem morju. V teku je tudi preiskava nesreče.