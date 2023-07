Atlet Tom Teršek v metu kopja Sloveniji priboril prvo medaljo na Ofemu

Maribor, 25. julija - Slovenski atlet Tom Teršek je v metu kopja na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru osvojil bronasto medaljo. To je tudi prvo slovensko odličje na letošnjem domačem festivalu. Plavalka Zara Podržavnik je na 400 m prosto in osebnim rekordom osvojila šesto mesto. Rokometaši so prišli še do svoje druge zmage.