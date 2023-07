V luči vročine in požarov ICRC opozarja na nevarnost neeksplodiranih ubojnih sredstev

Ženeva, 25. julija - Vročinski val in gozdni požari, ki so zajeli severno poloblo, ogrožajo varnost tudi zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev, ostalin prejšnjih spopadov in vojn, je v ponedeljek opozoril Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC). Ob tem je države pozval, naj temeljito pregledajo območja ter gasilce seznanijo z morebitnimi tveganji.