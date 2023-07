Junija večja proizvodnja elektrike

Ljubljana, 25. julija - Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je junija znašala 1355 gigavatnih ur (GWh), kar je šest odstotkov več kot maja in 22 odstotkov več kot junija lani. Proizvodnja v hidroelektrarnah (HE) je bila za 56 odstotkov, v termoelektrarnah za devet odstotkov in v jedrski elektrarni za tri odstotke večja kot pred enim letom.