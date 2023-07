Zaradi posledic neurij motnje v železniškem prometu

Ljubljana, 25. julija - Zaradi posledic neurij prihaja do številnih motenj v železniškem prometu in posledičnih zamud. Kot so danes sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ), na posameznih odsekih prog prihaja do popolnih prekinitev prometa, nepričakovanih zapor posameznih tirov in vpeljave počasnih voženj za zagotavljanje varnosti.