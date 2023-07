Mediji: Strelec iz Šmarjete umrl v bolnišnici

Šmarješke Toplice, 25. julija - Moški, ki je v začetku julija v Šmarjeti streljal na policista in se nato s strelnim orožjem poškodoval sam, je umrl v bolnišnici, poročata Delo in Slovenske novice. 62-letnik se je poškodoval po streljanju na policista, ki sta ga pred tem med kontrolo prometa ustavila, mu zaradi alkoholiziranosti odvzela vozniško dovoljenje in prepovedala vožnjo.