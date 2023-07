Izraelske sile na Zahodnem bregu ubile tri Palestince

Nablus, 25. julija - Izraelske sile so danes v Nablusu na zasedenem Zahodnem bregu ubile tri Palestince, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Po navedbah izraelske vojske naj bi trije "oboroženi teroristi" streljali na vojake iz vozila, ti pa so nato odgovorili s streljanjem in nevtralizirali napadalce.