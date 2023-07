NLB bo financirala nakup poslovno-stanovanjskega kompleksa v Podgorici

Ljubljana/Podgorica, 25. julija - NLB in njena podružnica iz Podgorice sta z izraelsko družbo BIG CEE podpisali pogodbo o posojilu v skupni vrednosti 24 milijonov evrov za obdobje desetih let, ki bo namenjen nakupu poslovno-stanovanjskega kompleksa Capital Plaza v Podgorici. Cilj BIG CEE je postati vodilna družba v segmentu nakupovalnih centrov v srednji in vzhodni Evropi.