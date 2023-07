Vreme: Spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami

Ljubljana, 25. julija - Danes bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, pojavljale se bodo tudi močnejše nevihte. Ponekod bo čez dan zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo dopoldne bodo padavine postopno ponehale. Popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo, možna bo še kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bo po vsej državi velika verjetnost neurij.

Obeti: V četrtek in petek bo sončno in spet nekoliko topleje.

Vremenska slika: V severnem Sredozemlju je nastal plitev ciklon. Nad Alpami se zadržuje vremenska fronta, pred njo z jugozahodnim vetrom k nam doteka topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v krajih južno od nas bo deloma sončno. V sredo dopoldne se bodo predvsem v krajih vzhodno od nas še pojavljale krajevne padavine, na zahodu pa se bo postopno delno zjasnilo. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v Alpah bodo še krajevne plohe ali nevihte.

Biovreme: Danes in v sredo se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.