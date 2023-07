Ob Sotočju prva izvedba novega festivala metal glasbe Tolminator

Tolmin, 25. julija - Ob Sotočju med rekama Tolminko in Sočo se danes začenja nov festival metal glasbe Tolminator, v sklopu katerega bodo do konca tedna na dveh festivalskih odrih nastopili številni slovenski in tuji izvajalci. Festival na idilični tolminski lokaciji je organiziran upoštevajoč nove omejitve občine, ki med drugim dovoljujejo največ 5000 obiskovalcev.