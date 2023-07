Sever Italije ponoči zajela silovita nevihta

Milano, 25. julija - Sever Italije je po ponedeljkovem popoldanskem neurju danes okoli 4. ure zjutraj zajela nova silovita nevihta z močnim dežjem in sunki vetra. Ponekod je padala tudi toča, med drugim v Milanu, nastala je velika škoda na infrastrukturi in v kmetijstvu. Poročali so o poškodovanih in dveh smrtnih žrtvah.