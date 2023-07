Zaradi posledic neurja med železniškima postajama Poljčane in Celje nadomestni avtobusni prevoz

Celje/Poljčane, 25. julija - Zaradi odstranjevanja posledic neurja med Ponikvo in Grobelnim je namesto vseh vlakov med Poljčanami in Celjem organiziran avtobusni prevoz. Ob tem avtobus zaradi plazu ne bo pobiral potnikov med Ostrožnim in Dolgo Goro, so v Slovenskih železnicah objavili na spletni strani. Opozarjajo tudi na zamude mednarodnih vlakov.