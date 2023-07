Zaha bo kariero nadaljeval pri Galatasarayu

Istanbul, 25. julija - Wilfried Zaha, nogometaš Slonokoščene obale, je po 13 sezonah zapustil angleško prvenstvo premier league in in bo kariero nadaljeval v Turčiji. Kot so potrdili pri turškem prvaku Galatasarayu, je Zaha s klubom iz Istanbula podpisal triletno pogodbo, na sezono pa naj bi zaslužil okoli 4,3 milijona evrov.