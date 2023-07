Zaradi neurja tokrat močno prizadeta Severna Primorska

Nova Gorica, 25. julija - Ponedeljkovo večerno neurje je močno prizadelo Severno Primorsko. Padala je debela toča, ki je poškodovala strehe, okna in avtomobile predvsem v občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe na širšem območju Goriške, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite Samo Kosmač.