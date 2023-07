Ponoči neurje povzročilo največ težav na Celjskem, evakuirali otroke iz Lepene

Ljubljana/Celje/Bovec, 25. julija - Neurje z močnim vetrom in točo je ponoči iznad Italije zajelo območja regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Nova Gorica, Maribor, Kranj, Postojna in Slovenj Gradec. Največ težav je bilo na celjskem. Gasilci so med drugim sodelovali pri evakuaciji otrok iz kampa Lepena v Bovcu, so danes sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.