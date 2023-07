Nevihta prinesla točo, burno dogajanje predvideno tudi v prihodnjih urah

Nova Gorica, 24. julija - Nevihtna celica, ki je zvečer z zahoda dosegla Slovenijo, je povzročila neurja s točo, močnimi sunki vetra in silovitim deževjem. O toči so med drugim poročali s Krasa in iz Vipavske doline. Burno vremensko dogajanje se je pomikalo z zahoda proti vzhodu in je do polnoči doseglo Hrvaško, a se medtem na zahodu Slovenije oblikuje že nova nevihta.