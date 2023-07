Newyorške borze končale v zelenem

New York, 24. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so napredovale pred naznanili velikih dobičkov in načrtovanimi napovedmi ameriške centralne banke. Indeks Dow Jones je tudi 11. zaporedni dan zabeležil rast, poroča francoska tiskovna agencija AFP.