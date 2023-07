Mladi rokometaši nadigrali Nemce, odbojkarji Grke

Maribor, 24. julija - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na uvodni tekmi na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru pred domačimi navijači premagala Nemčijo s 30:28. Odbojkarji so s 3:1 v nizih premagali Grčijo, odbojkarice pa so bile brez oddanega niza boljše od Nemk. Rokometašice so morale priznati premoč Romunkam, te so bile boljše z 29:23.