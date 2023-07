Večer o usodi Janeza Janše na vrhu Slovenske demokratske stranke (25. 7.)

Maribor, 24. julija - Luka Mlakar v komentarju Od Triglava do Olimpa piše o usodi Janeza Janše na vrhu Slovenske demokratske stranke (SDS). Avtor meni, da ni jasno, kako bi ideje Janeza Janše o zmagi na volitvah sploh lahko padle na plodna tla in da mu ne bo v nedogled uspevalo prelagati krivde na druge, temveč bodo novi neuspehi prinesli še več frustracij in grenkobe.