Na odprtju Evropske šole umetne inteligence poudarili pomen prenosa znanja o umetni inteligenci na mlajše generacije

Ljubljana, 24. julija - Na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko se je danes uradno pričela Evropska poletna šola umetne inteligence. Njen namen je najnovejše in pomembne dosežke na tem področju prenesti na nove generacije mladih raziskovalcev ter jih pripraviti na prihodnost. Do petka se bodo zvrstili številni tečaji in predavanja priznanih strokovnjakov.