V Avstriji naj bi mati umorila svoji dve hčerki

Dunaj, 24. julija - V mestu Absdorf v Spodnji Avstriji naj bi danes mati ubila svoji hčerki, stari sedem mesecev in sedem let. Hčerki je najverjetneje utopila v bazenu, nato pa si je skušala soditi sama in z avtomobilom zapeljala v drevo. Pri tem se je tudi lažje poškodovala. Po navedbah policije je mati umora že priznala, a je preiskava še vedno v teku.