Filma Barbika in Oppenheimer v ZDA podirata rekorde

New York, 25. julija - Trenutno najbolj vroča filma v ameriških kinodvoranah sta Barbika in Oppenheimer, ki podirata rekorde, filmski ljubitelji pa so ju poimenovali kar Barbenheimer. Filma sta obliž na rane slabših obiskov kinodvoran med in po pandemiji koronavirusa, pretočnih vsebin in sedaj še stavke scenaristov in igralcev.