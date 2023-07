Primorske novice o požrtvovalnosti pirotehnikov pri nevtralizaciji bombe v Novi Gorici (25. 7.)

Koper, 24. julija - Danijel Cek v komentarju Prostovoljno tvegajo življenja piše o požrtvovalnosti pirotehnikov pri nevtralizaciji bombe v Novi Gorici. Avtor meni, da se za delom pirotehnikov skrivajo neizmerno znanje in izkušnje in da so odlična organizacija dela, do podrobnosti predpisani postopki in vrhunska usposobljenost doslej vedno preprečevali nesreče.