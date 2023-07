Dnevnik o aktivistkah za pravice živali v vladnih vrstah (25. 7.)

Ljubljana, 24. julija - Tatjana Pihlar v komentarju Upravo za varno hrano prevzemajo aktivisti piše o aktivistkah za pravice živali v vladnih vrstah. Avtorica meni, da kmetijska ministrica Irena Šinko v želji po ohranitvi položaja vedno izpelje to, kar ji naročijo, in da bi moral upravo za varno prehrano zaradi grožnje afriške kuge voditi krizni menedžer in ne aktivistka.