Putin podpisal zakon o prepovedi spremembe spola

Moskva, 24. julija - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal zakon, ki prepoveduje kirurške in pravne spremembe spola. Državljanom, ki so si že spremenili spol, pa prepoveduje posvojitev otrok in razveljavlja njihove zakonske zveze. Še vedno pa bodo dovoljeni kirurški posegi zaradi deformacije spolnih organov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.