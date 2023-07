Italijanska policija v obsežni raciji aretirala 82 domnevnih članov mafije

Rim, 24. julija - Italijanska policija je danes v kraju Foggia na jugozahodu države izvedla obsežno racijo proti mafijski skupini, ki se imenuje Societa foggiana. Aretirala je 82 domnevnih članov mafije, ki so obtoženi številnih kaznivih dejanj, in sicer preprodaje mamil, nezakonitega posedovanja orožja in izsiljevanja. Zasegla je tudi mamila in več kosov orožja.